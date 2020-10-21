У Чернівцях – спалах COVID-19, який пов’язують зі святкуванням Дня міста

Останніми днями у Чернівецькій області фіксують понад 200 нових випадків COVID-19 щодоби. Більшість нових хворих є мешканцями саме обласного центру. Чиновники пов'язують такий спалах хвороби із святкуванням Дня міста, яке проходило 3-4 жовтня у Чернівцях.

Про це під час брифінгу розповіла заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, передає кореспондент Укрінформу.

"За результатами тестувань, які проводить наш лабораторний центр, у нас залишається складна ситуація із щоденним виявленням нових випадків захворювання на коронавірус. Ми розуміли, що після святкування Дня міста у нас виникне черговий невеличкий спалах у місті Чернівці. Власне, зараз ми його і спостерігаємо", - сказала Гусак.

Наступним викликом, за її словами, стануть вибори до місцевих органів самоврядування, після яких також можливе збільшення захворюваності.

Тому у госпітальних базах Чернівецької області уже почали збільшувати кількість ліжок для прийому хворих на коронавірус.

"Наразі на Буковині є 1 286 ліжок, більше 700 з яких зайняті. Ми не маємо поки що завантаженості більше, ніж 60% в усіх госпітальних базах Буковини. Але в окремих лікарнях зайнято більше 70% ліжок. В таких випадках ми розширюємо кількість ліжок саме на цих територіях", - додала заступниця голови ОДА.

Зокрема, використовуючи новий наказ міністра охорони здоров'я, обласні чиновники прийняли рішення, що міська лікарня №1 повністю вся обслуговуватиме пацієнтів з COVID-19. Так само міська лікарня №3 буде розширювати кількість ліжок.

Частково розширюється кількість ліжок в районах, де зайнятість є більшою. Це Сокирянський та Кельменецький райони.

Як повідомляв Укрінформ, Державна комісія ТЕБ та НС оновила епідемічне зонування. До червоного рівня епідемічної небезпеки потрапило 9 обласних центрів, серед яких і Чернівці.

У Чернівецькій області зафіксували 18 314 випадків COVID-19. Із них 9 595 пацієнтів одужали, 417 людей померли. За минулу добу у Чернівецькій області виявили 233 випадки коронавірусу.

В Україні станом на 21 жовтня лабораторно підтверджено 315 826 випадків COVID-19, з них за добу – 6 719.