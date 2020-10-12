Харків посилює карантин, але метро не закриває

У Харкові через COVID-19 посилять карантинні обмеження, але метро не зачинять.

Так сказав під час наради щодо посилення карантинних обмежень у місті перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У зв'язку зі збільшенням у місті хворих на COVID-19, карантинні обмеження у транспорті, починаючи з метро, будуть посилені, але метро, яке перевозить 200 тис. пасажирів на добу, ми зачиняти не будемо і не маємо наміру. Місто як жило, так і має жити", - зазначив Терехов.

Звертаючись до директора КП "Харківський метрополітен" В'ячеслава Стаматіна, він запропонував розробити новий графік руху потягів зі скороченим інтервалом, тобто збільшити кількість потягів, щоб люди не чекали і не було скупчень.

"Забезпечувати дотримання маскового режиму у метро, а також наземному електротранспорті та маршрутних автобусах буде поліція. Сьогодні ж ми звернемося з цього приводу до генерала Сокуренка (начальник ГУ Нацполіції в Харківській області - ред.), щоб поліцейські дуже жорстко контролювали прохід у метро - тільки в масках і з дотриманням дистанції", - зазначив Терехов.

За його словами, ці заходи більш жорсткі, чим було раніше, але цього потребує безпека людей.

Як повідомляв Укрінформ, за добу на Харківщині коронавірус підтверджено у 741 особи,з них 499 - жителі Харкова.

Усього по області зареєстровано 25186 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5403 хворих одужали, 421 особа померла.

В Україні за добу виявили 4 420 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 265 454.