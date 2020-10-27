Кличко навів COVID-статистику в Києві: померли вже понад 700 людей

У Києві підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні вже 34 887, за добу - 525.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"Ще в 525 киян виявили коронавірус минулої доби. 7 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 706 мешканців нашого міста", - повідомив Кличко.

За його словами, захворіли: 301 жінка віком від 19 до 88 років, 190 чоловіків віком від 19 до 83 років, 14 дівчаток від 7 місяців до 17 років і 20 хлопчиків від 2 до 17 років. Захворіли також 17 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 88 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Він повідомив, що одужали за минулу добу 176 людей. Всього коронавірус подолали 11 925 мешканців Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 104, у Дніпровському - 92 та 91 випадок в Оболонському районі", - зазначив він.

Як повідомлялося, в Україні минулої доби, 26 жовтня, зареєстровано 6 677 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 355 601.