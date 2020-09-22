Київ та 22 області не готові до пом'якшення карантину

Київ та 22 області не готові до пом'якшення карантинних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я

Станом на 22 вересня місто Київ та 22 області України не готові до пом'якшення протиепідмечних заходів, враховуючи перевищення індикаторних показників.

Так в Києві захворюваність на COVID-19 за 14 днів склала 152,3 на 100 тис. осіб, завантаженість ліжок в лікарнях першої хвилі станом на 22 вересня в столиці становить 49,6% за останні 5 днів.

Також не готові до пом'якшення карантинних заходів Вінницька (60,2) на 100 тис. населення), Волинська (105,6), Дніпропетровська (43,5), Донецька (44,2), Житомирська (108,8), Закарпатська (86,6), Запорізька (62,74), Івано-Франківська (158,7), Київська (92,6), Луганська (47,4), Львівська (108,5), Миколаївська (79,1), Одеська (131,5), Полтавська (41,8), Рівненська(129,7), Сумська (104,8), Тернопільська (400,8), Харківська (162,4), Хмельницька (134,61), Черкаська (92,6), Чернівецька (208,2), Чернігівська (97,4).

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Відсутні дані по АР Крим та місту Севастополь.

“Жовтий”, “помаранчевий” або “червоний” рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому наявне значне поширення COVID-19.

Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50 відсотків протягом п’яти днів підряд; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів; показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень захворюваності.

Як повідомлялося, в Україні за добу зареєстрували 2 884 нових випадків COVID-19 зараження коронавірусом. Загалом в Україні від початку пандемії коронавірус підтверджений у 181 237 осіб.