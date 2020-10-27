У «червоних» зонах Буковини обмежують роботу кафе і ресторанів

У трьох районах Чернівецької області та в містах Чернівці і Новодністровськ, які входять до червоної зони, відсьогодні обмежують роботу закладів громадського харчування.

Їм дозволили працювати до 18:00 та приймати не більше 20 відвідувачів одночасно.

Про це у Фейсбуці повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

"У Кіцманському, Хотинському, Кельменецькому районах, а також у містах Чернівці та Новодністровськ, які зараз перебувають у червоній зоні карантину, обмежать роботу закладів громадського харчування. Так, із вівторка, 27 жовтня, ресторани, кафе та їдальні працюватимуть із 8:00 до 18:00. При цьому у закладі зможуть перебувати по одному відвідувачу на 10 квадратних метрів та не більше 20 людей одночасно", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що відповідне рішення під час свого засідання ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як повідомлялося, у Чернівецькій області зафіксували 20 117 випадків COVID-19. Із них 10 099 пацієнтів одужали, 442 людини померли. За минулу добу у Чернівецькій області виявили рекордні 389 випадків коронавірусу.

Загалом в Україні минулої доби, 26 жовтня, зареєстровано 6 677 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 355 601.