Буковина за державні гроші придбала 200 кисневих концентраторів

У Чернівецькій області для лікарень, які приймають хворих із COVID-19, за виділені урядом кошти придбали 200 кисневих концентраторів.

Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької ОДА, передає Укрінформ.

"Для потреб Чернівецької області придбали 200 кисневих концентраторів. Обладнання купили за кошти, які уряд виділив Буковині для забезпечення киснем хворих на коронавірус пацієнтів. Сьогодні привезли перші 75 апаратів", - йдеться у повідомленні.

Концентратори привезли до обласної лікарні. Звідси їх розподілять у госпітальні бази області.

За словами виконувачки обов’язків медичного директора з лікувальної роботи обласної клінічної лікарні Ольги Снігуряк, наразі в лікарні є 152 пацієнти із коронавірусом.

"В основному це люди, які мають важкі пневмонії та супутні патології, наприклад, цукровий діабет, ниркову недостатність, серцеві недуги, гострі порушення мозкового кровообігу. Часто цим пацієнтам потрібен кисень. Концентратор виробляє його з повітря, допомагаючи таким чином недужим дихати", – розповіла лікарка.

Як повідомлялося, уряд виділив Чернівецькій області 24 мільйони гривень для забезпечення киснем пацієнтів в усіх медзакладах, які лікують хворих на коронавірус. Окрім купівлі концентраторів, за ці кошти також профінансують реконструкцію кисневого постачання у трьох госпітальних базах області.

Наразі у Чернівецькій області зафіксували 20 117 випадків COVID-19. З них 10 099 пацієнтів одужали, 442 людини померли. За минулу добу у Чернівецькій області виявили рекордні 389 випадків коронавірусу.

Загалом в Україні минулої доби, 26 жовтня, зареєстровано 6 677 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 355 601-го.