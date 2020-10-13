Волонтери в Одесі зібрали гроші на 15 концентраторів для хворих з COVID-19

Волонтери одеського Благодійного фонду «Корпорація монстрів» зібрали близько пів мільйона гривень на придбання 15 кисневих концентраторів для інфікованих коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомила керівник фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова.

«417 783 тис. зібрали за дві доби... 16 жовтня ще 15 концентраторів для домашнього використання будуть у нас. Залишок коштів піде на оплату тих концентраторів, які йдуть на кінець жовтня», - зазначила Ножевнікова.

За її словами, один концентратор передали у безкоштовне користування пацієнтові 95 років (учасник ВВВ, інвалід), який проходить лікування вдома під контролем родича-лікаря. Другий апарат передали пацієнтці 79 років, яку виписують зі стаціонару.

«Після того, як пацієнти стабілізуються, концентратори повернуться до фонду і поїдуть до наступних пацієнтів», - додала волонтерка, уточнивши, що зараз усі кошти, зібрані на основний рахунок фонду і рахунок «Дихай», у 100-відсотковому обсязі йдуть на закупівлю обладнання.

За словами Ножевнікової, БФ «Корпорація монстрів» не утримує 20% коштів, передбачених законодавством на адмінвитрати: «Тому нам не важливо, скільки зібрано: 1 млн чи 20 млн. Лише роботи більше стає. А для покриття адмінвитрат є окремий рахунок «Спартанці», куди щомісяця свідомі громадяни, які розуміють, що без адмінвитрат фонд існувати не може, переказують свої внески».

«Дякую всім, хто допомагає допомагати. Все, що ми робимо, - ми робимо разом. Збір не зупиняю, будемо купувати кисень і надалі», - зазначила волонтерка.

Як повідомляв Укрінформ, за даними обласного лабораторного центру МОЗ, 11 жовтня, в Одеській області виявлено 165 випадків інфікування COVID-19. Лабораторний центр підтвердив коронавірус у голови Одеської ОДА Максима Куцого, який продовжує працювати в дистанційному форматі.

Згідно з новим карантинним зонуванням, Одеса з «жовтої» зони перейшла до помаранчевої.

За минулу добу, 11 жовтня, в Україні зафіксували 4420 випадків коронавірусу, загальна їх кількість становить 265 454.