В Одеській ОДА спростовують, що в області бракує СOVID-ліжок

Департамент охорони здоров'я Одеської облдержадміністрації вважає недостовірною інформацію щодо нібито нестачі у медзакладах Одеси й області ліжок для хворих на COVID-19.

Як повідомив кореспондентові Укрінформу речник ОДА Денис Соколов, насправді поки що заповнено хворими з таким діагнозом дві третини ліжко-місць у медзакладах.

"Станом на 8 жовтня в Одеській міській інфекційній лікарні є ще 106 вільних ліжок (із наявних у медустанові 420-ти), в обласному медичному центрі - 72 ліжка (усього 150), в Ізмаїльській міській інфекційній лікарні - 74 ліжка (усього 130), у Дунайській обласній лікарні - 47 ліжок (усього 120), в Одеській міській лікарні №3 - 11 ліжок (усього 75), в Арцизькій райлікарні - 24 ліжка (усього 65), в Одеській міській лікарні №10 і в обласному центрі соціально значущих хвороб у разі гострої потреби теж можуть прийняти ще 123 пацієнтів, інфікованих COVID-19", - навів Соколов дані департаменту охорони здоров'я ОДА.

Найбільш заповнені хворими з цим діагнозом чи підозрою на інфікування коронавірусом Білгород-Дністровська, Біляївська та Чорноморська міські лікарні. Водночас медустанови області можуть наразі прийняти на лікування 505 осіб, інфікованих COVID-19.

За словами речника ОДА, немає також підстав для чуток про повністю вичерпані запаси медичного кисню в медустановах Одещини. "Укладено новий договір з компанією-постачальником кисню, можу додати, що надходитиме він до медустанов Одещини з Києва", - підсумував Соколов.

Варто зазначити, що за минулу добу на території Одеської області, за даними обласного лабораторного центру, підтверджено методом ПЛР 367 випадків захворювань на COVID-19, в тому числі інфікувалися 26 дітей та 14 медпрацівників.

Читайте також: На Київщині підтвердили 199 нових випадків коронавірусу

Як повідомлялося, міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав на брифінгу 7 жовтня "зрадою" інформацію про нестачу в Одесі ліжок для хворих на COVID-19.

Раніше одеська волонтерка Катерина Ножевникова повідомила, що Одеська інфекційна лікарня та обласний консультативно-діагностичний центр заповнені пацієнтами, інфікованими коронавірусом. Нових хворих почали відправляти на лікування в сусідній Черноморськ.

В Україні станом на 8 жовтня лабораторно підтверджено 244 734 випадки COVID-19, з них за добу – 5 397.