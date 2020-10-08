На Київщині підтвердили 199 нових випадків коронавірусу

У Київській області за добу підтверджено 199 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі у 19 дітей віком від 1 до 17 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Фейсбуці.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 8 жовтня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 10490 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 873 дітей та у 1125 медичних працівників. З них 23 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 176 осіб знаходяться на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за весь період епідемії із загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано та перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 1362 хворих, на амбулаторному – 9128 осіб.

Одужали всього 6222 особи, з них 512 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужали 147 осіб, з них 7 дітей.

За період епідемії у Київській області померли 213 хворих з підтвердженим COVID-19. За останню добу повідомлень про летальні випадки не надходило.

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 14232 повідомлення про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 221 повідомлення про підозру. Встановлено медичне спостереження за 24795 контактними особами.

Як повідомлялося, в Україні станом на 8 жовтня лабораторно підтверджено 244 734 випадки COVID-19, з них за добу – 5 397.