Ляшко: В Україні — понад 20 випадків повторного інфікування коронавірусом

В Україні з початку пандемії зафіксували понад 20 випадків повторного інфікування коронавірусом, із них на Буковині підтвердили 17 таких випадків.

Про це заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час перебування з робочою поїздкою в Чернівецькій області, передає кореспондент Укрінформу.

"В Україні небагато випадків повторного зараження: Чернівецька область заявила про 17 випадків і до цього було випадків 3-4. Наразі ВООЗ з'ясовує причини, чому відбувалося повторне інфікування", - сказав Ляшко.

Він також зауважив, що масових повторних інфікувань у світі поки що не зареєстровано. Але це питання важливе, оскільки наближається час, коли буде запропонована масова імунопрофілактика проти коронавірусної хвороби. І науковці хочуть зрозуміти, чи потребуватимуть люди, які перехворіли, вакцинації.

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"Ми чітко знаємо, що антитіла після перенесення хвороби тримаються в крові 3-4 місяці, у декого – до 6 місяців. Далі питання в тому, чи вони залишають імунну відповідь, чи антитіла втрачаються, і людина може повторно інфікуватися", - додав головний санітарний лікар країни.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 8 жовтня лабораторно підтверджено 244 734 випадки COVID-19, з них за добу – 5 397.

У Чернівецькій області зафіксували 15 757 випадків COVID-19. Із них 8436 пацієнтів одужали, а 381 людина померла.