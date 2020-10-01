Вірусолог назвала ймовірну причину повторного зараження коронавірусом

Лікар-вірусолог Алла Мироненко вважає, що ймовірність повторного інфікування коронавірусом вкрай мала.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це вона розповіла під час пресконференції 1 жовтня.

"Якщо людина хворіла раніше коронавірусом, то мала ймовірність повторного зараження. Імовірність повторного захворювання зводиться до того, що, якщо у людини якийсь імунний дефект, то може бути. Але захворювання тоді протікає з менш вираженою клінікою", - сказала Мироненко.

Також вона зазначила, що такого симптому, як втрата нюху не буває відразу при коронавірусі. І він може не у всіх зустрічатися. За її словами, у азіатів така ознака взагалі практично не трапляється.

Як повідомлялося, в Україні станом на 1 жовтня лабораторно підтверджено 213028 випадків COVID-19, з них за добу - 4069.