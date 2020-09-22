На Львівщині медсестра вдруге заразилася COVID-19

«Перший раз позитивний ПЛР-тест виявили 18 травня, хвороба протікала в легкій формі, я була вдома на самоізоляції. Знову здала аналіз 1 червня, результат вчергове підтвердився, а 22 червня вже отримала негативний результат. Відтак, легко подолавши недугу, вийшла на роботу і була впевнена, що вдруге інфікуватися неможливо. Але на початку вересня, я втратила нюх, піднялася температура, були всі ознаки COVID-19, здала новий аналіз і він знову був позитивний», - розповіла Тицейко.

Вдруге перебіг хвороби для медсестри став значно складнішим: висока температура, кашель. Зараз вона лікується вдома, лікарі кажуть, що вона вдруге інфікувалася через пониження імунітету.

Головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко повідомила, що це не поодинокий випадок інфікування коронавірусом вдруге. На жаль, статистики таких хворих немає. Але як зазначає лікар, вона особисто знає чотирьох осіб, в яких повторно спостерігалися як клінічні прояви коронавірусу, так і підтверджені ПЛР-аналізом.

Повторні випадки інфікування спостерігаються не лише в Україні, але й за кордоном. Думки вчених розділилися, адже вважається, що коли людина перехворіє, клітинний імунітет включається і не дає інфікуватися вдруге. «Але ті випадки, що ми відмічали, зокрема троє людей зі Львова, – це люди не просто мали підтверджений ПЛР-тест, а розгорнуту клініку, з запаленням легень і пневмонією. Чому це відбувається, важко сказати, наука над цим працює», - зазначила Тімко.

На Львівщині підтверджено 18793 випадки інфікування коронавірусом, з них 527 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1895 ПЛР-тестів. Відтак, 275 — позитивні. Серед них львів`ян — 119.

Як передає Укрінформ, за минулу добу, 21 вересня, в Україні виявили 2 884 нових випадки зараження коронавірусом. Загалом в країні від початку пандемії коронавірус підтверджений у 181 237 осіб. За добу померли 59 осіб, загалом на сьогодні зафіксовано 3 642 летальних випадки. Водночас одужали за добу 1717 хворих на COVID-19, загалом від коронавірусу вилікувалася 79 901 особа.