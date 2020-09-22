В Україні за добу - 2 884 випадки COVID-19

В Україні за минулу добу, 21 вересня, виявили 2 884 нових випадки зараження коронавірусом.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, передає Укрінформ.

Згідно з цими даними, загалом в Україні від початку пандемії коронавірус підтверджений у 181 237 осіб.

Від ускладнень, спричинених коронавірусом, за добу померли 59 осіб, загалом у країні на сьогодні зафіксовано 3 642 летальних випадків.

Водночас одужали за добу 1717 хворих на COVID-19, загалом від коронавірусу вилікувалася 79 901 особа.

Найбільше хворих за добу виявлено у Харківській (372), Тернопільській (293), Львівській (275), Одеській (233) та Івано-Франківській (137) областях, а також у Києві (270).

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за 20 вересня виявили 2 675 нових випадків зараження коронавірусом.

Фото: Андрій Скакодуб