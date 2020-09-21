Кличко запевняє, що COVID-лікарні Києва забезпечені всім необхідним
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.
"Ліків і засобів захисту столичним лікарням вистачає. Препаратів саме від коронавірусу поки, на жаль, не існує.Наші медики застосовують різні препарати залежно від симптомів у того, хто захворів", - сказав Кличко.
Кличко зазначив, що у столиці облаштували понад 2 200 ліжок у 18 медзакладах. "Сьогодні працюємо над залученням до надання допомоги хворим на СOVID-19 як фахівців, так і ліжкового фонду закладів Національної академії медичних наук, МОЗу, відомчих медзакладів. І це загалом, якщо підрахувати, - понад 11 тисяч ліжок. Я дуже сподіваюся, що нам не доведеться використовувати ці ліжка, але ми повинні бути готові до різного розвитку подій," - сказав Кличко.
Він підкреслив, що апаратів ШВЛ у столиці понад 400.
Крім цього, за словами мера, місто з початку пандемії виділило 106 мільйонів гривень на купівлю необхідних медикаментів.
Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 20 вересня, виявили 2 675 нових випадків зараження коронавірусом.
На сьогодні в столиці вже 19 758 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 275.