Кличко запевняє, що COVID-лікарні Києва забезпечені всім необхідним

У столичних лікарнях на сьогодні достатньо медичних препаратів та засобів індивідуального захисту для лікування хворих на коронавірус.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Ліків і засобів захисту столичним лікарням вистачає. Препаратів саме від коронавірусу поки, на жаль, не існує.Наші медики застосовують різні препарати залежно від симптомів у того, хто захворів", - сказав Кличко.

Кличко зазначив, що у столиці облаштували понад 2 200 ліжок у 18 медзакладах. "Сьогодні працюємо над залученням до надання допомоги хворим на СOVID-19 як фахівців, так і ліжкового фонду закладів Національної академії медичних наук, МОЗу, відомчих медзакладів. І це загалом, якщо підрахувати, - понад 11 тисяч ліжок. Я дуже сподіваюся, що нам не доведеться використовувати ці ліжка, але ми повинні бути готові до різного розвитку подій," - сказав Кличко.

Він підкреслив, що апаратів ШВЛ у столиці понад 400.

Крім цього, за словами мера, місто з початку пандемії виділило 106 мільйонів гривень на купівлю необхідних медикаментів.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 20 вересня, виявили 2 675 нових випадків зараження коронавірусом.

На сьогодні в столиці вже 19 758 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 275.