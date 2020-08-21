Лікарка із Чернівців вдруге захворіла на COVID-19

Лікарка швидкої допомоги з Чернівців Аліса Гріщенкова вдруге за кілька місяців захворіла на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це вона повідомила у Фейсбук.

"Не секрет, що в Україні друга хвиля COVID-19. Але чи в безпеці ті, хто вже перехворів? Я наївно думала, що блискавка не потрапляє двічі... потрапляє... Так, я захворіла вдруге", - написала лікарка.

Вона зазначила, що відчула такі ж симптоми, що були і першого разу - різке підвищення температури, кашель та повну втрату запаху.

"Я просто не могла повірити, що це можливо. Мій антикоронавірусний імунітет витримав трохи більш як два місяці... І на цей раз ще страшніше і важче... Хвороба серйозна, непередбачувана", - вважає вона.

Лікарка звернулася до всіх людей дотримуватись маскового режиму, особистої гігієни та соціальної дистанції, щоб не наражати на небезпеку себе, своїх рідних і лікарів.

"Люди, і особливо медики, які вже перехворіли, - бережіть себе, будь ласка, особливо на викликах", - закликала Гріщенкова.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 21 серпня лабораторно підтвердили 100 643 випадки COVID-19, із них за добу – 2 106.

У Чернівецькій області зафіксовано 8 505 інфікованих коронавірусом. З них 5764 пацієнти одужали, а 249 людей померли.