Поширення грипу цьогоріч буде повільним - вірусолог

Цього року через карантинні заходи грип поширюватиметься повільніше.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповіла лікар-вірусолог Алла Мироненко під час пресконференції 1 жовтня.

"Поки що грипу немає, але він буде занесений. І його поширення буде повільним через масковий режим, карантинні заходи. Через те, що люди йдуть на самоізоляцію за перших ознак. Тому процес розтягнеться в часі", - прогнозує Мироненко.

Вона зазначила, що хвора людина не інфікується, як правило, іншим вірусом, тому що є таке явище в вірусології як інтерференція.

"Якщо місце вже зайнято, а боротьба триває за одні й ті самі клітини, за систему органів дихання, то іншому там вже не місце", - сказала Мироненко.

Вона додала, що початкові симптоми грипу і коронавірусу можуть бути одні й ті самі.

Як повідомлялося, в Україні станом на 1 жовтня лабораторно підтверджено 213 028 випадків COVID-19, з них за добу - 4 069.