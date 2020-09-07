Україна замовила 1,5 мільйона доз вакцини від грипу - удвічі більше, ніж торік

Україна замовила 1,5 мільйона доз вакцини від грипу - удвічі більше, ніж торік

Укрінформ
Україна замовила 1,5 мільйона доз вакцини від грипу. 

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов

"У цьому році ми замовили вакцин у два рази більше. Загальна кількість вакцин, які ми хочемо привезти в країну, - це близько 1,5 млн доз. Але дуже важливо щоб вони були використані, щоб українці вакцинувалися. Під час пандемії коронавірусу небезпечно захворіти на грип", - сказав міністр.

За даними МОЗ, які озвучив Степанов, минулого епідемічного сезону на грип та ГРВІ перехворіли 4,9 млн людей, в Україну було поставлено 500 тис. доз вакцини від грипу, вакцинувалося лише 238 тис. людей, або 0,6% населення.

Степанов додав, що до Національного календаря щеплень включено 10 різних вакцин від різних хвороб, які є досить небезпечними, але яким можна запобігти за допомогою вакцинації. Тому, за словами Степанова, карантин не є приводом не робити обов'язкові щеплення дітям. Він зазначив, що за кошти держбюджету закуплені відповідні вакцини, і вони є в достатній кількості в кожному регіоні.

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Міністр нагадав про необхідність кожні 10 років робити ревакцинацію дорослим від дифтерії та правця.

Станом на 7 вересня в Україні лабораторно підтверджено 138 068 випадків COVID-19, з них 2 877 летальних, 62 606 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 2 174 нові випадки.

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