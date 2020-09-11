В Україні розроблять тест-систему, яка зможе відрізнити грип від коронавірусу
Як передає Укрінформ, про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє "5 канал".
"Сьогодні тест-систем, які діагностують коронавірусну хворобу величезна кількість. У той же час нам потрібно готуватися до сезону, коли до COVID-19 приєднається грип, парагрип та інші 200 грипоподібних захворювань", – сказав Ляшко.
За його словами, МОЗ замовило у вчених тест-систему, яка буде визначати різні види вірусів.
"Наші академіки сказали, що вони зроблять тест-систему, яка дозволить нам з одного зразка проявляти чітко – це буде на 5-6 плашок панелей і чітко буде показувати чи це грип, парагрип чи коронавірусна хвороба", – зазначив головний санітарний лікар.
В Україні за минулу добу, 10 вересня, виявили рекордні 3 144 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 148 756.