В Україні розроблять тест-систему, яка зможе відрізнити грип від коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я замовило розробку тест-систему, яка дозволить визначати з одного зразка на що хвора людина: грип, парагрип чи коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, повідомляє "5 канал".

"Сьогодні тест-систем, які діагностують коронавірусну хворобу величезна кількість. У той же час нам потрібно готуватися до сезону, коли до COVID-19 приєднається грип, парагрип та інші 200 грипоподібних захворювань", – сказав Ляшко.

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За його словами, МОЗ замовило у вчених тест-систему, яка буде визначати різні види вірусів.

"Наші академіки сказали, що вони зроблять тест-систему, яка дозволить нам з одного зразка проявляти чітко – це буде на 5-6 плашок панелей і чітко буде показувати чи це грип, парагрип чи коронавірусна хвороба", – зазначив головний санітарний лікар.

В Україні за минулу добу, 10 вересня, виявили рекордні 3 144 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 148 756.