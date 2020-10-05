На Буковині вже близько 20 пацієнтів повторно захворіли на COVID-19

У Чернівецькій області зафіксували вже близько 20 випадків повторного інфікування COVID-19.

Про це у Фейсбуці повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація, передає Укрінформ.

«Не важливо, в якій ми зоні карантину – червоній, помаранчевій, жовтій чи зеленій. Коронавірус живе поруч із нами, тож не варто нехтувати протиепідемічними нормами. Носити маску, користуватися антисептиком та дотримуватися соціальної дистанції – це обов’язок кожного з нас. Берегтися потрібно й тим, хто вже хворів на COVID-19. Наразі близько 20 буковинців повторно заразилися коронавірусом. І не завжди їхня хвороба проходила в легкій формі», – наголосила заступниця голови ОДА Наталія Гусак.

В облдержадміністрації зазначили, що з 5 жовтня почало діяти нове епідемічне зонування, згідно із яким Чернівецька область залишається у помаранчевій зоні. Та попри це, кількість нових випадків зараження коронавірусом щодня перевищує сотню.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 230 236 випадки COVID-19, з них за добу – 3 774.

У Чернівецькій області зафіксували вже 15286 випадків інфікування COVID-19. Із них 8316 пацієнтів одужали, а 371 людина померла.