На Буковині зафіксували 163 нові випадки COVID-19

Протягом минулої доби у Чернівецькій області підтверджено 163 нові випадки інфікування коронавірусом, їх загальна кількість сягнула 15 286.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на допис у Фейсбуку голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука.

За його інформацією, протягом доби обласний лабораторний центр дослідив 376 зразків та виявив 163 випадки зараження COVID-19. Загалом на Буковині було інфіковано 15 286 осіб.

Водночас за добу одужали 46 пацієнтів, а загалом від початку епідемії – 8316.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 4 жовтня лабораторно підтверджено 226 462 випадки COVID-19, з них за добу – 4140.