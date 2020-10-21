Жодна область не готова до пом'якшення карантину - МОЗ
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Зазначається, що найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксовано у Сумській області - 340,9 випадків на 100 тис. осіб, Хмельницькій - 326,8, Тернопільській - 312,1 та Харківській - 307,1.
У Києві цей показник становить 215,7 на 100 тис. осіб, а загалом по Україні - 200,8 на 100 тис. населення.
Жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому наявне значне поширення COVID-19.
Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, перевищує 50 відсотків протягом п’яти днів підряд; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів; показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень.
Як повідомлялося, в Україні станом на 21 жовтня лабораторно підтверджено 315 826 випадків COVID-19, з них за добу 6719.