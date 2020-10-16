На «червоній» Луганщині не зупинятимуть транспорт і роботу ТЦ
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це розповів на сьогоднішньому брифінгу голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
«Про що мені вдалось на пізній вечірній нараді домовитись з керівником Міністерства охорони здоров’я – що ми не будемо зупиняти транспортне сполучення по області, як це робилось навесні. Ми не будемо зупиняти роботу торгівельних центрів. Але. Ми жорстко будемо перевіряти дотримання карантинних обмежень. І якщо в торгівельних центрах не буде контролю з боку керівництва і власників цих закладів, ми будемо їх закривати. Тобто нехай потім не говорять, що ми не пішли людям назустріч», - зазначив Сергій Гайдай.
Натомість закриватимуться учбові заклади. Припинять роботу дискотеки, караоке, кальянні тощо. Ресторани працюватимуть, але тільки до 22-ї години.
За словами Гайдая, останнім часом на Луганщині є приріст позитивних тестів на COVID-19 - понад сто осіб на день. При цьому, вже є лікарі, які померли внаслідок хвороби.
Готовність обласної системи охорони здоров’я до посилення пандемії очільник області оцінив на тверду четвірку: за його словами, медичні установи забезпечені апаратами штучної вентиляції легенів, кисневими концентраторами тощо. Є домовленість із сєвєродонецьким хімічним підприємством «Азот» про постачання кисню, узгоджена з МОЗ. Та головна проблема - на Луганщині бракує лікарів.
«Ніхто особливо їхати до нас не хоче – війна відлякує», - сказав Гайдай.
Він нагадав, що з 15 жовтня закритий КПВВ, оскільки з кожних восьми мешканців окупованих територій, які перетинають лінію зіткнення, семеро є носіями коронавірусу.
На уточнююче запитання кореспондента Укрінформу, чи закриють переходи на кордоні з РФ, голова ОДА повідомив, що до керівництва Державної прикордонної служби направлена відповідна статистика. За даними обласних фахівців, найбільший приріст заражень на Луганщині - через носіїв вірусу, які сюди прибувають.
Як повідомлялось, уряд на останньому засіданні перевів три міста і 12 районів Луганської області до червоної зони епідемічної загрози COVID-19.