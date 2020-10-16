На «червоній» Луганщині не зупинятимуть транспорт і роботу ТЦ

На Луганщині, яку відведено до червоної зони, обласна влада не планує зупиняти рух транспорту і закриття торгових закладів, проте посилить відповідальність за порушення правил карантину.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це розповів на сьогоднішньому брифінгу голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

«Про що мені вдалось на пізній вечірній нараді домовитись з керівником Міністерства охорони здоров’я – що ми не будемо зупиняти транспортне сполучення по області, як це робилось навесні. Ми не будемо зупиняти роботу торгівельних центрів. Але. Ми жорстко будемо перевіряти дотримання карантинних обмежень. І якщо в торгівельних центрах не буде контролю з боку керівництва і власників цих закладів, ми будемо їх закривати. Тобто нехай потім не говорять, що ми не пішли людям назустріч», - зазначив Сергій Гайдай.

Натомість закриватимуться учбові заклади. Припинять роботу дискотеки, караоке, кальянні тощо. Ресторани працюватимуть, але тільки до 22-ї години.

За словами Гайдая, останнім часом на Луганщині є приріст позитивних тестів на COVID-19 - понад сто осіб на день. При цьому, вже є лікарі, які померли внаслідок хвороби.

Готовність обласної системи охорони здоров’я до посилення пандемії очільник області оцінив на тверду четвірку: за його словами, медичні установи забезпечені апаратами штучної вентиляції легенів, кисневими концентраторами тощо. Є домовленість із сєвєродонецьким хімічним підприємством «Азот» про постачання кисню, узгоджена з МОЗ. Та головна проблема - на Луганщині бракує лікарів.

«Ніхто особливо їхати до нас не хоче – війна відлякує», - сказав Гайдай.

Він нагадав, що з 15 жовтня закритий КПВВ, оскільки з кожних восьми мешканців окупованих територій, які перетинають лінію зіткнення, семеро є носіями коронавірусу.

На уточнююче запитання кореспондента Укрінформу, чи закриють переходи на кордоні з РФ, голова ОДА повідомив, що до керівництва Державної прикордонної служби направлена відповідна статистика. За даними обласних фахівців, найбільший приріст заражень на Луганщині - через носіїв вірусу, які сюди прибувають.

Як повідомлялось, уряд на останньому засіданні перевів три міста і 12 районів Луганської області до червоної зони епідемічної загрози COVID-19.