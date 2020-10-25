У Києві – 359 нових випадків коронавірусу, 10 осіб померли

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 34 054, за добу - 359 хворих.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"За минулу добу в Києві виявили ще 359 хворих на коронавірус. Померли 10 людей. Всього коронавірус забрав життя 684 киян", - зазначив він.

За словами столичного мера, захворіли: 198 жінок віком від 18 до 87 років, 142 чоловіків віком від 21 до 83 рокiв, 11 дівчаток від 6 до 17 років та 8 хлопчиків від одного року до 16 . Захворіли також 13 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 58 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Кличко повідомив, що одужали за минулу добу 58 людей. Всього коронавірус подолали 11 744 мешканці Києва.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Оболонському районі – 68, у Деснянському – 55 та в Дніпровському районі – 51 випадок", - зазначив він.

Як повідомлялося, в Україні станом на 25 жовтня лабораторно підтверджено 343 498 випадків COVID-19, з них за добу – 6 088.