Школи Івано-Франківська з 28 жовтня повернуться до звичного навчання

У школах Івано-Франківська 28 жовтня розпочнеться звичне навчання, на карантині залишаться два дитсадки.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків у Фейсбуці.

«Вже з середи, 28 жовтня, навчальні заклади міста продовжують роботу у звичному режимі. На карантині залишається ДНЗ №29 «Кобзарик» (до 5 листопада), садочок у селі Підпечерах (до 6 листопада)», - сказав Марцінків.

Він додав, що на дистанційному навчанні залишається ліцей №24.

Раніше зазначалося, що ліцей перевели на дистанційне навчання через те, що в працівника їдальні виявили COVID-19.

Як повідомлялося, Івано-Франківськ з 26 жовтня перебуває у червоній зоні епідеміологічної небезпеки. Однак у місті працюють громадський транспорт, ринки та дитсадки. Школи з 23 жовтня через місцеві вибори перевели на дистанційне навчання.

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В Україні станом на 27 жовтня лабораторно підтверджено 355 601 випадок COVID-19, зокрема 6590 летальних, 145 336 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 6 677 нових випадків.