Українську вчительку відзначив бургомістр польського міста Бартошице

Бургомістр польського міста Бартошице з нагоди Дня національної освіти нагородив вчительку початкової школи ім. Лесі Українки з українською мовою навчання Марію Трояновську.

Про це повідомляє видання «Наше слово», передає Укрінформ.

Як зазначається, вона навчає дітей хімії, біології, підготовки до сімейного життя та охорони навколишнього середовища.

«Марія дуже скромна, працьовита, пунктуальна – виконує усі завдання, дотримуючись дедлайнів», – розповідає про вчительку директорка школи Любомира Тхір.

Марія Трояновська, окрім викладацтва, займається благодійними зоозахисними та екологічними проєктами, реалізовує багато ініціатив для підтримки дітей.

Вона готує учнів до художніх конкурсів, шевченківських вшанувань, дня Лесі Українки, чиє ім’я носить українська школа у Бартошицях, та інших свят.

Бургомістр уже кілька років відзначає вчителів з місцевих навчальних закладів у межах Дня національної освіти та Дня вчителя. Школи самі висувають своїх кандидатів на нагороду. З огляду на пандемію цього року захід був набагато скромніший, ніж до цього, – без концерту та почастунку. Директори уперше мали самі презентувати вчителів зі своїх шкіл. Переможці отримали грамоти та фінансові нагороди.

Фото: Goniec Bartoszycki/Facebook