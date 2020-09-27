В Україні за добу - 3 130 випадків коронавірусу

В Україні станом на 27 вересня лабораторно підтверджено 198 634 випадки COVID-19, з них за добу – 3 130.

Як передає Укрінформ, такі дані містить система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО. Протягом доби зафіксовано 56 нових летальних випадків. Загалом в Україні зареєстровано 3959 смертей від COVID-19. Одужали – 87882 пацієнти. Читайте також: На Буковині нарахували понад 14 тисяч випадків COVID-19 Хворіють 106 793 особи. Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 3 833 випадки коронавірусу.