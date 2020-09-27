На Буковині нарахували понад 14 тисяч випадків COVID-19

У Чернівецькій області за останню добу зафіксували 107 нових випадків зараження коронавірусом, при цьому в області вже діагностовано 14 009 випадків інфікування.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова ОДА Сергій Осачук, передає Укрінформ.

Згідно зі статистикою, з початку епідемії коронавірусу в Чернівецькій області 8% від всіх хворих становлять діти. Відсоток невеликий, проте за останні два тижні кількість хворих на COVID-19 дітей зросла втричі.

Водночас він повідомив, що від коронавірусної інфекції за останню добу вилікувалися 56 осіб. Всього ж хворобу в області побороли 7959 мешканців регіону.

Як раніше повідомляло агентство, напередодні в цілому по Україні за добу виявили 3833 нових випадків COVID-19.

Фото: СТК