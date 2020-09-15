На Буковині за добу госпіталізували рекордну кількість хворих із COVID-19

У Чернівецькій області за минулу добу госпіталізували найбільшу кількість людей із підтвердженим COVID-19 чи підозрою від початку пандемії.

Про це у Фейсбуці повідомляє Чернівецька ОДА, передає Укрінформ.

"За минулу добу, 14 вересня, до лікарень Буковини госпіталізовано рекордно велику кількість пацієнтів із підозрою або підтвердженим коронавірусом – 92 особи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що деякі госпітальні бази для хворих з коронавірусом майже повністю заповнені пацієнтами. Зокрема, міська лікарня №4 заповнена на 94%, лікарня №3 – на 84,1%, лікарня №1 – на 66,1%. Відтак ці госпітальні бази належать до найбільш завантажених в області та потребують збільшення ліжкового фонду.

"Крім того, із 14 вересня як госпітальна база почала працювати психіатрична лікарня. Наразі тут лікують 13 інфікованих COVID-19 пацієнтів. Загалом для потреб таких хворих у цьому медичному закладі розгорнули 20 ліжок – 15 стаціонарних та 5 – реанімаційних. Також 20 ліжок для недужих на коронавірус додали у Сторожинецькій ЦРЛ", - зазначили в обласній адміністрації.

Загалом у Чернівецькій області для лікування хворих із COVID-19 відведено 1220 ліжок, працює 18 госпітальних баз. Наразі вони завантажені в середньому на 52,5%.

Раніше найбільшу кількість пацієнтів, яких госпіталізували до медичних закладів області протягом доби, фіксували 25 серпня. Тоді таких було 88.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 14 вересня, виявили 2 905 нових випадків зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 159 702.

У Чернівецькій області зафіксували 12 394 випадки COVID-19. Із них 7250 пацієнтів одужали, а 319 людей померли.

Фото Андрія Скакодуба