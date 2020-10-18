Радуцький спрогнозував ситуацію з коронавірусом на грудень

Якщо нинішня динаміка інфікування COVID-19 збережеться, у грудні в Україні може бути вже 400 тисяч хворих.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку написав голова Комітету ВР з питань охорони здоров'я нації Михайло Радуцький.

"За останні два тижні кількість активних хворих в Україні збільшилась зі 122 тисяч до 164 тисяч, тобто приблизно на 30%. Якщо така динаміка збережеться й надалі, у грудні ми будемо мати вже активних 400 тисяч хворих", - прогнозує фахівець.

Нині, за його словами, госпіталізації потребують приблизно 15% людей, у яких виявили COVID-19.

"Якщо кількість активних хворих збільшиться до 400 тисяч, нам потрібно буде 60 тисяч ліжко-місць. Розрахунки свідчать, що наша система охорони здоров’я за умови розгортання додаткових лікарень повинна витримати. Але грудень - не останній місяць зими. Другий пік захворюваності на грип традиційно припадає на лютий. Тому ми вже сьогодні маємо робити все, щоб стримати темпи епідемії та уникнути локдауну країни", - зазначає Радуцький.

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За даними, наведеними в дописі, показник завантаженості ліжок у медзакладах, де лікують пацієнтів із коронавірусною хворобою, в середньому по країні становить 62,3%.

"Зауважу, що немає жодного регіону, де б цей показник становив менше 50%. Найбільше зайнято місць у лікарнях у Донецькій (91%), Луганській (85%), Одеській (78,6%), Хмельницькій (72,6%) областях. Статистика спростовує міф, що хворіють на коронавірус найчастіше люди похилого віку. Найбільша кількість інфікованих - у віковій групі від 50 до 59 років. Також багато хворих у групах від 30 до 49 років та від 60 до 69. Як бачимо, хворіють майже всі дорослі. Менший відсоток хворих - серед дітей та підлітків. Але, на мою думку, це пов’язано з тим, що перебіг хвороби у них доволі часто майже безсимптомний. Але ж вони залишаються носіями хвороби. Помирають, на жаль, від COVID-19 найчастіше українці від 60 до 79 років – це ті групи ризику, про які ми постійно говоримо", - вказав голова профільного комітету.

Він також зауважив, що у деяких регіонах кількість тестів явно недостатня.

"Наприклад, в Одеській області за добу проведено лише 1295 ПЛР-тестів і виявлено 506 інфікованих! Відсоток виявлених хворих аномально високий – майже 40%. Порівняємо з Києвом: проведено 9114 тестувань, виявлено 598 хворих, відсоток виявлених інфікованих 6,5%. Цифра в 40% в Одеському регіоні говорить про те, що кількість хворих в області, ймовірно, значно вища", - йдеться у дописі.

За словами Радуцького, за два тижні кількість активних хворих зросла на 30%, а проведених тестів - на 15%. Хоча за минулу добу встановили рекорд з тестів – 36 тисяч, та все одно показники тестування не встигають за збільшенням кількості інфікованих.

Як повідомлялося, в Україні станом на 17 жовтня лабораторно підтверджено 293 641 випадок COVID-19, з них за добу – 6410.