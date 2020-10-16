У МОЗ думають над розгортанням мобільних госпіталів

У Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) опрацьовують питання щодо розгортання мобільних госпіталів, в тому числі на території спортивних закладів.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав на брифінгу, коментуючи інформацію про можливість розгортання госпіталів для пацієнтів з COVID-19 у столичному Палаці спорту, повідомляє кореспондент Укрінформу

«Ми дійсно вже два три тижні опрацьовуємо такі питання щодо розгортання мобільних госпіталів, скільки часу нам потрібно, що потрібно і на якій території можна розгорнути, якщо ситуація буде ще більш напружена, складна з точки зору госпіталізації й з точки зору ліжок, передбачених у закладах охорони здоров’я», - сказав Степанов.

Він наголосив, що «кількість цих ліжок обмежена, вона тільки така, яка є на сьогодні, тож ми можемо скільки завгодно докуповувати апарати штучної вентиляції легень, кисневі концентратори, але нам банально може не вистачити лікарів та медичних працівників».

«Зрозуміло, що ми опрацьовуємо таке питання, щоб було розуміння, скільки часу нам потрібно, що потрібно, щоб ми максимально швидко могли розгорнути такий тимчасовий, підкреслюю, тимчасовий госпіталь на тій чи іншій території, в тому числі використовуючи спортивні заклади, де велика територія. Але, щоб не сіяти паніку, підкреслюю: це питання опрацьовується міністерством, щоб був чіткий план, як ми це робитимемо, в які терміни, щоб були всі можливості це швидко зробити. Зараз не стоїть питання розгортання госпіталів», - додав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у Фейсбуці зазначив, що у Києві, Одесі та Маріуполі готуються розгорнути великі госпіталі для пацієнтів з COVID-19 на випадок перевантаження лікарень першої та другої хвилі.

За його словами, госпіталі планують розміщувати у наявних великих приміщеннях, зокрема у Києві це може бути Палац спорту.

В Україні станом на 16 жовтня лабораторно підтверджено 287 231 випадок COVID-19, з них за добу – 5 992.