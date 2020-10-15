У столичній Олександрівській лікарні COVID-ліжка заповнені майже на 100% - МОЗ
Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
“Я сьогодні знаходжуся в Олександрівській лікарні Києва, це одна з основних лікарень, яка визначена для лікування COVID-19 в Києві. Всього в лікарні відведено 430 ліжок для лікування хворих на COVID-19. На сьогоднішній ранок тут перебуває 423 людини, які лікуються від цієї хвороби. В тому числі, в реанімаційному відділенні з 55 ліжок 54 зайняті. Майже 100-відсоткова заповненість на сьогоднішній ранок.... На сьогодні в лікарнях на ранок перебуває 20 475 людей, ця кількість збільшується і буде збільшуватися, якщо не будемо дотримуватися встановлених правил і рекомендацій МОЗ, щоб розірвати ланцюг передачі хвороби”, - наголосив Степанов.
За його словами, протягом доби до медзакладів було госпіталізовано 679 людей, зафіксовано 73 летальних випадки, одужав 951 пацієнт.
Степанов зазначив, що по країні для лікування хворих на COVID-19 загалом можна виділити до 52 тисяч ліжок.
Міністр нагадав, що уряд посилив карантинні вимоги. Так, обмежені масові заходи: в зеленій зоні дозволено проводити масові заходи не більше 50 осіб з дотриманням соціальної дистанції, в жовтій зоні — не більше 30 осіб, в помаранчевій - не більше 20. Робота закладів громадського харчування дозволена до 22 години.
Контроль за пацієнтами на самоізоляції здійснюють не тільки медичні заклади, а й Національна поліція. Контроль за роботою ринків, ресторанів, магазинів тощо — Держпродспоживслужба з органами місцевого самоврядування. Контроль за дотриманням правил на громадському транспорті — органи місцевого самоврядування та Укртрансбезпека.
“Дуже важливо, щоб ми всіх цих речей дотримувалися, і тоді ми точно в змозі будемо перемогти COVID-19, тому що ми можемо скільки завгодно намагатися збільшити кількість ліжок, але у медичної системи є межа, ця межа є в будь-якій країні”, - сказав Степанов.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 15 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 281 239 випадків COVID-19, з них за добу – 5 062.