Поліція за пів року склала понад 30 тисяч протоколів на порушників карантину

Працівники поліції за пів року склали понад 30 тисяч адміністративних протоколів за порушення правил карантину.

Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» заявив голова Нацполіції Ігор Клименко, передає Укрінформ.

Відповідаючи на запитання про те, скільки карантинних протоколів поліція склала за пів року, Клименко сказав: «Більше 30 тисяч адмінпротоколів».

Він додав, що не всі ці протоколи ще розглянуті судами.

За словами Клименка, поліція наразі складає протоколи лише на злісних порушників.

«Ми складаємо протоколи на власників закладів харчування, ресторанів, нічних клубів. Громадян ми стараємося лише попереджати. І як правило, громадяни нас розуміють», - зауважив голова Нацполіції.

Водночас, коментуючи ситуації, коли керівники великих міст публічно відмовляються виконувати жорсткі карантинні обмеження, Клименко наголосив: якщо дії будь-якого посадовця чи громадянина призвели до смерті чи захворювання громадян, то він має бути притягнутий до кримінальної відповідальності.

«Це стосується всіх посадовців і всіх мерів, які в період карантину, наприклад, допустили проведення масових заходів, концертів. Це стосується і власників нічних клубів, де збирається по 500-1000 осіб. У нас вже є такі кримінальні провадження у багатьох містах, де це призвело до спалаху захворюваності», - поінформував Клименко.

Він додав, що по таких провадженнях уже є підозрювані.

Відповідаючи на запитання щодо зниження рівня злочинності в країні за час карантину, Клименко повідомив, що кількість умисних вбивств зменшилась на 7%, а їх розкриття перебуває на рівні 92%.

«Такого ніколи не було в історії незалежної України. Плюс грабежі, розбої, завдання тяжких тілесних ушкоджень зменшились більше ніж на 30%», - сказав Клименко.

На його думку, у цьому, можливо, карантин «трохи допоміг», але передусім це - результат роботи підрозділів Національної поліції.

Як повідомлялося, в Україні станом на 5 жовтня лабораторно підтверджено 230 236 випадків COVID-19, з них за добу 3 774.