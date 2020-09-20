У Києві за добу - 343 нових випадки коронавірусу, четверо хворих померли

У Києві за добу COVID-19 діагностовано у 343 осіб.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"4 хворих померли. За період пандемії коронавірус забрав життя 316 киян", - написав Кличко.

За його словами, серед нових хворих 181 жінка віком від 19 до 82 років, 133 чоловіки віком від 19 до 84 рокiв, 17 дівчаток від 2 років до 17 та 12 хлопчиків від 25 днів до 16 років.

Кличко зауважив, що серед хворих 8 медиків.

Міський голова додав, що госпіталізували 42 особи, решта – на самоізоляції.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому - 58, у Деснянському – 57 та в Оболонському районі – 52 випадки.

На сьогодні в столиці вже 19 483 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, В Україні за минулу добу, 19 вересня, виявили 2 966 нових випадків зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 175 678.