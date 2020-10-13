В Україні змінили правила поділу на карантинні «зони»

В Україні змінили правила поділу на карантинні «зони»

Укрінформ
Кабінет міністрів подовжив дію адаптивного карантину та змінив деякі критерії та індикатори карантину.

Як передає Укрінформ, відповідні зміни до постанови Кабміну № 641 були ухвалені на засідані уряду.

“Пропонується продовжити термін дії карантину до 31 грудня 2020 року, це пов'язано з різким зростанням кількості нових випадків і госпіталізацій на початку епідсезону грипоподібних захворювань. Пропонується внести певні зміни до індикаторів та критеріїв, якими визначається карантин, а саме: ми пропонуємо вдвічі підвищити цільовий показник охоплення тестувань до 48 на 100 тисяч населення протягом останніх семи днів. У діючій постанові він становить 24. Ми пропонуємо встановити чітко червоний рівень епіднебезпеки, якщо захворюваність протягом 14 днів складає більше ніж 320 на 100 тисяч населення“, - сказав на засіданні уряду міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Окрім того, внесено зміни щодо кількості ліжок, які враховують при встановлені того чи іншого рівня на території всієї області: або помаранчевого, або червоного. Не враховуватимуть у загальній кількості ліжка, які відведені у дитячих, педіатричних відділеннях.

За словами Степанова, проєктом пропонується посилити протиепідемічні заходи на різних рівнях. Зокрема, пропонується ввести обмеження на роботу ресторанів та інших закладів - не пізніше 22 години на всіх рівнях. А з 22 до 7 години заклади громадського харчування працюватимуть лише "на виніс" та здійснюватимуть адресну доставку замовлень.

Також змінами пропонується обмежити масові заходи — культурні, спортивні, соціальні, релігійні. У зеленій зоні - за участі не більше 50 осіб, у жовтій — не більше 30 осіб, у помаранчевій — не більше 20 осіб, за умови дотримання соціальної дистанції та маскового режиму.

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На територіях зеленого, жовтого, помаранчевого рівнів епіднебезпеки - проведення спортивних заходів без глядачів, окрім міжнародних змагань, де їх проведення з глядачами можливе за окремим погодженням МОЗ.

На територіях з червоним рівнем епіднебезпеки обмеження встановлює Державна комісія ТЕБ та НС із залученням регіональних комісій ТЕБ та НС.

Як повідомляв Укрінформ, уряд продовжить дію адаптивного карантину до кінця цього року.

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