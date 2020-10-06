У Києві за добу виявили 355 випадків COVID-19

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 25 091, за добу виявили 355 нових хворих.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

​"За минулу добу в Києві виявили 355 хворих. 6 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 436 мешканців Києва", - повідомив він.

Захворіли: 190 жінок віком від 18 до 89 років, 146 чоловіків віком від 18 до 84 років, 9 дівчаток від 3 до 16 років і 10 хлопчиків від 1 року до 17. Також коронавірус виявили у 10 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 36 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 282 людини. Всього коронавірус подолали 8545 жителів Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 50, в Солом’янському — 47. Та 44 випадки в Дніпровському районі", - зазначив Кличко.

Як повідомлялося, протягом доби COVID-19 лабораторно підтверджено у 4 348 осіб, загалом за час пандемії в Україні на коронавірусну хворобу захворіли 234 584 особи.