Режим надзвичайної ситуації в Україні продовжили до кінця року

Кабінет Міністрів подовжив режим надзвичайної ситуації в Україні до 31 грудня.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Телеграмі.

"У світі та в Україні рівень захворюваності на COVID-19 зростає. Тому ми продовжуємо посилену роботу всіх служб, залучених до запобігання поширенню захворювання", - зауважив він.

Шмигаль додав, що уряд також продовжить координацію своїх дій із місцевою владою щодо запобігання поширенню коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, кабмін запровадив карантин в Україні з середини березня цього року, а режим надзвичайної ситуації на всій території України - з 25 березня. 13 жовтня під час засідання Кабінету Міністрів України було прийняте рішення щодо подовження карантинних обмежень у вигляді адаптивного карантину до 31 грудня 2020 року.