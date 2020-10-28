Кількість випадків COVID-19 у Європі перевищила 1,1 мільйона

Ситуація з поширенням COVID-19 в Європі є дуже серйозною, кількість інфікованих людей в країнах ЄС вже перевищила 1,1 мільйона, тож зупинити хворобу європейці можуть лише спільними зусиллями та спільним відповідальним ставленням до себе та до оточуючих.

Про це 28 жовтня під час пресконференція в Брюсселі заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Коронавірус швидко поширюється Європою. Ми глибоко увійшли у другу хвилю, коли дедалі більше людей інфікуються. Минулого тижня загальна кількість підтверджених випадків в Європі сягнула 1,1 мільйона. Ми маємо більше інфікованих людей, і більше людей, які були госпіталізовані з вірусом. За нашими очікуваннями, ці цифри будуть зростати далі протягом наступних двох-трьох тижнів, і зростатимуть швидко», - зауважила вона.

За її словами, нині середнє навантаження на відділення інтенсивної терапії в Європі сягнуло третини від максимуму, зареєстрованого весною поточного року. Дуже ймовірно, що це навантаження швидко зростатиме, тому що високий рівень інфікування COVID-19 у Європі супроводжується сезонним грипом.

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Урсула фон дер Ляєн зауважила, що на відміну від ситуації навесні поточного року, нині жодна країна ЄС не залишилася не враженою коронавірусом, включаючи країни Центральної та Східної Європи.

«Цього разу ми маємо справу відразу з двома ворогами. З одного боку – з коронавірусом, як таким, а з іншого, - також із втомою від «корони», коли люди дедалі більше і більше втомлюються від обмежувальних запобіжних заходів. Люди реально страждають внаслідок цього вірусу, вони вже заплатили дуже високу соціальну та економічну ціну. Багато з них відчули також шкоду для ментального здоров’я, тому що тривають обмеження особистих свобод та соціальна ізоляція, від яких ми всі страждаємо», - сказала Урсула фон дер Ляєн.

При цьому вона наголосила, що зараз не той час, щоб полегшувати запобіжні заходи. Ситуація є дуже серйозною, але її все ще можливо змінити та уповільнити поширення вірусу, якщо кожен європеєць продемонструє відповідальність.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 28 жовтня зареєстрували 44 251 983 випадки COVID-19. З початку пандемії від хвороби загинуло 1 171 476 осіб, одужали 32 446 970 пацієнтів.