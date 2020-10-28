Пандемія коронавірусу обвалює ринки акцій в Європі

Ринки акцій країн Європи знизилися на торгах на фоні погіршення ситуації з коронавірусом на континенті, через яку, ймовірно, будуть вводитися жорсткі обмежувальні заходи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє MarketWatch.

Індекс Stoxx Europe 600 впав на 1,76% після того, як учора завершив день зниженням майже на 1%.

Також спостерігається падіння німецького DAX на 2,64%, французького CAC 40 – на 2,73% та британського FTSE 100 - на 1,37%.

Зазначається, що сьогодні президент Франції Еммануель Макрон та канцлер ФРН Ангела Меркель повинні оголосити про посилення обмежувальних заходів пов'язаних з ситуацією, яка склалася у зв'язку з пандемією коронавірусу і стрімко погіршується.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 28 жовтня зареєстрували 44 251 983 випадки коронавірусної інфекції. Із початку пандемії від хвороби загинуло 1 171 476 осіб, одужало 32 446 970 пацієнтів.