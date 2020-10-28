У світі - понад 44 мільйонів випадків COVID-19

У світі станом на ранок 28 жовтня зареєстрували 44 251 983 випадки коронавірусної інфекції.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, з початку пандемії від хвороби загинуло 1 171 476 осіб, одужало 32 446 970 пацієнтів.

Також за нову добу було виявлено вже 17 050 нових випадків COVID-19, померло 176 осіб.

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У США найбільша кількість випадків вірусу у світі - їхня кількість перевищила 9 мільйонів і становить 9 038 030. Індія залишається на другому місці в антирейтингу захворюваності на COVID-19 з 7 990 322 випадками, а Бразилія, де 5 440 903 випадки, на третьому.