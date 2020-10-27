ВООЗ закликає не політизувати пандемію коронавірусу

Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адганом Гебреєсус закликав лідерів країн усього світу не вдаватися до політизації ситуації з пандемією COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це лідер ВООЗ заявив на брифінгу в понеділок.

«Там, де було політичне розмежування на національному рівні; там, де проявлялося кричуща неповага до науки і фахівців в області охорони здоров'я, поширилася плутанина, збільшилося число випадків захворювання і смертності. Ось чому я неодноразово говорив: припиніть політизацію COVID-19», - наголосив глава ВООЗ.

За його словами, відмова від політизації пандемії допоможе спинити й стримати поширення COVID-19.

Гебреєсус також закликав уряди всіх країн діяти в нинішніх складних пандемічних умовах швидко, додавши, що пандемія - це «політичний футбол».

«Прийняття бажаного за дійсне або навмисне відволікання уваги не запобігають передачі і не врятують життя. Що врятує життя, так це наука, рішення і солідарність», - заявив очільник ВООЗ.

Як відомо, станом на ранок 27 жовтня у світі з початку пандемії загалом підтверджено 43,7 мільйона випадків коронавірусу, включаючи 1,64 мільйона летальних.