ВООЗ закликає не політизувати пандемію коронавірусу

ВООЗ закликає не політизувати пандемію коронавірусу

Укрінформ
Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адганом Гебреєсус закликав лідерів країн усього світу не вдаватися до політизації ситуації з пандемією COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це лідер ВООЗ заявив на брифінгу в понеділок.

«Там, де було політичне розмежування на національному рівні; там, де проявлялося кричуща неповага до науки і фахівців в області охорони здоров'я, поширилася плутанина, збільшилося число випадків захворювання і смертності. Ось чому я неодноразово говорив: припиніть політизацію COVID-19», - наголосив глава ВООЗ.

За його словами, відмова від політизації пандемії допоможе спинити й стримати поширення COVID-19.

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Гебреєсус також закликав уряди всіх країн діяти в нинішніх складних пандемічних умовах швидко, додавши, що пандемія - це «політичний футбол».

«Прийняття бажаного за дійсне або навмисне відволікання уваги не запобігають передачі і не врятують життя. Що врятує життя, так це наука, рішення і солідарність», - заявив очільник ВООЗ.

Як відомо, станом на ранок 27 жовтня у світі з початку пандемії загалом підтверджено 43,7 мільйона випадків коронавірусу, включаючи 1,64 мільйона летальних.

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