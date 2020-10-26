ВООЗ заявляє про зниження кількості нових випадків COVID-19 у світі
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Так, згідно з підрахунками ВООЗ, в суботу по всьому світу зареєстрували 468 409 нових випадків зараження коронавірусом. Це - найвищий показник з моменту початку пандемії. Але вже в неділю кількість нових заражень у світі знизилась.
Поки що рано говорити про глобальну тенденцію, зазначають у ВООЗ, проте є ймовірність, що статистика захворюваності у світі може піти на спад.
Як відомо, всього з початку пандемії в світі було зафіксовано 42 мільйони випадків зараження, понад 1,1 мільйона людей померли від коронавірусу і ускладнень, викликаних інфекцією.
Однак, на думку експертів, на коронавірус, ймовірно, перехворіли значно більше людей, оскільки в статистиці не враховуються випадки, коли хвороба переноситься в легкій формі.
Найбільше постраждали від COVID-19 США, Бразилія та Індія.
Станом на вечір 26 жовтня в Україні підтверджено майже 349 тисяч випадків COVID-19 - наша країна на 22 місці в світі за цим показником.