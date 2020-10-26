ВООЗ заявляє про зниження кількості нових випадків COVID-19 у світі

Кількість нових випадків зараження COVID-19 по всьому світу в неділю знизилася до 438 633 після суботнього антирекорду. Однак поки що рано говорити, що пандемія йде на спад.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Так, згідно з підрахунками ВООЗ, в суботу по всьому світу зареєстрували 468 409 нових випадків зараження коронавірусом. Це - найвищий показник з моменту початку пандемії. Але вже в неділю кількість нових заражень у світі знизилась.

Поки що рано говорити про глобальну тенденцію, зазначають у ВООЗ, проте є ймовірність, що статистика захворюваності у світі може піти на спад.

Як відомо, всього з початку пандемії в світі було зафіксовано 42 мільйони випадків зараження, понад 1,1 мільйона людей померли від коронавірусу і ускладнень, викликаних інфекцією.

Однак, на думку експертів, на коронавірус, ймовірно, перехворіли значно більше людей, оскільки в статистиці не враховуються випадки, коли хвороба переноситься в легкій формі.

Найбільше постраждали від COVID-19 США, Бразилія та Індія.

Станом на вечір 26 жовтня в Україні підтверджено майже 349 тисяч випадків COVID-19 - наша країна на 22 місці в світі за цим показником.