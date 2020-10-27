У світі зареєстрували 43,7 мільйона випадків коронавірусу

У світі станом на ранок 27 жовтня зафіксували 43 777 856 випадків COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Worldometer.

При цьому 32 182 568 осіб одужали, 1 164 520 пацієнтів померли.

Найбільше хворих на COVID-19 зарестровано у США (8 962 783), Індії (7 946 429), Бразилії (5 411 550).

У Росії кількість інфікованих коронавірусом перевищила 1,5 мільйона. Також більше мільйона хворих зафіксовано у Франції, Іспанії, Аргентині та Колумбії.