В Австрії не виключають повторного локдауну через COVID-19

"Чим вищий рівень інфікування, тим жорсткіші обмеження є необхідними. Крайнім заходом є повторний локдаун", - сказав Курц.

За його словами, в країні зараз спостерігається велике, експоненціальне зростання нових випадків на COVID-19. "Це – надзвичайний виклик. Ситуація дуже серйозна, навіть для тих, хто все ще не хоче в це вірити", - підкреслив Курц.

Він вказав на оцінку вітчизняних вірусологів, які попереджають про загрозу неконтрольованого поширення коронавірусу в Австрії.

"Жодна країна світу, також і Австрійська Республіка, не дозволить, щоб інтенсивна терапія була перевантажена, і люди більше не змогли лікуватися", - заявив канцлер.

Протягом минулої доби, в Австрії було виявлено 2,5 тисячі нових випадків захворювання на COVID-19. Наразі у шпиталях перебувають 1330 хворих, з них 188 – у відділеннях інтенсивної терапії.

Як повідомляв Укрінформ, через погіршення ситуації з коронавірусом в Австрії з 23 жовтня, обмежено приватні зібрання: у приміщеннях можуть збиратися до шести осіб, а просто неба - до дванадцяти.

24 жовтня в країні було зафіксовано 3614 випадків зараження коронавірусом, що є рекордним показником від початку епідемії.