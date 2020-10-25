В Австрії новий добовий рекорд приросту COVID-19: понад 3600 випадків

Протягом минулої доби в Австрії зафіксовано 3614 випадків зараження коронавірусом, що є рекордним показником від початку епідемії.

Як передає Укрінформу, про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МВС Австрії.

Найбільше нових випадків інфікування підтверджено у Відні – COVID-19 виявили у 970 мешканців столиці Австрії.

Загалом зараз у країні налічується понад 28 тис. активних випадків коронавірусної інфекції. У лікарнях перебувають 1177 хворих, 175 з них - у відділеннях інтенсивної терапії. Від початку епідемії померли 965 австрійців.

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Як повідомляв Укрінформ, через погіршення ситуації з коронавірусом в Австрії з 23 жовтня, обмежено приватні зібрання: у приміщеннях можуть збиратися до шести осіб, а просто неба - до дванадцяти.