В Австрії новий добовий рекорд приросту COVID-19: понад 3600 випадків
Укрінформ
Протягом минулої доби в Австрії зафіксовано 3614 випадків зараження коронавірусом, що є рекордним показником від початку епідемії.
Як передає Укрінформу, про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МВС Австрії.
Найбільше нових випадків інфікування підтверджено у Відні – COVID-19 виявили у 970 мешканців столиці Австрії.
Загалом зараз у країні налічується понад 28 тис. активних випадків коронавірусної інфекції. У лікарнях перебувають 1177 хворих, 175 з них - у відділеннях інтенсивної терапії. Від початку епідемії померли 965 австрійців.
Як повідомляв Укрінформ, через погіршення ситуації з коронавірусом в Австрії з 23 жовтня, обмежено приватні зібрання: у приміщеннях можуть збиратися до шести осіб, а просто неба - до дванадцяти.