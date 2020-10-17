Глава МЗС Австрії заразився коронавірусом

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

Про це повідомляє у суботу австрійський телерадіомовник ORF з посилання на прессекретаря міністра, передає кореспондент Укрінформу.

"Під час проходження рутинного тестування міністр закордонних справ Александер Шалленберг отримав позитивний результат на коронавірус. Як заявила його прессекретар у суботу вранці, наразі у нього немає симптомів. Міністр перебуває під домашнім карантином", - йдеться у повідомленні.

Результат тесту був повідомлений главі МЗС у п’ятницю вдень, відразу після цього працівники відомства та особи, з якими безпосередньо контактував міністр, відправилися під домашню ізоляцію та будуть протестовані. Крім того, як запобіжний захід, тест на COVID-19 у суботу пройдуть усі члени уряду.

Припускають, що Шалленберг міг заразитися коронавірусом під час участі у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі у понеділок. Після цього, у середу, глава МЗС брав участь у Раді міністрів та у пленарному засіданні Національної ради Австрії.

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Через інфікування скасовано найближчі візити глави МЗС Австрії за кордон – у понеділок до Лондона та у вівторок - до Копенгагена. Також не відбудуться заплановані на кінець тижня поїздки Шалленберга до Греції та Кіпру.

Станом на ранок 17 жовтня у світі зареєстровано 39 596 451 випадок коронавірусу, зокрема 1 109 267 летальних і 29 661 765 випадків одужання.