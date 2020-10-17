У світі - понад 39,5 мільйона випадків COVID-19
Укрінформ
Станом на ранок 17 жовтня в світі зареєстровано 39,5 млн випадків коронавірусу, зокрема 1,1 млн летальний і 29,6 млн випадки одужання.
Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.
За нову добу у світі виявили 412 904 випадків зараження коронавірусом. Понад шість тисяч пацієнтів померло.
В Європі лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Франція, Велика Британія, Росія.
Лідерами регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія, Іспанія, Франція, Велика Британія.