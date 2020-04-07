ТОП-100 найбагатших людей світу втратили понад $400 мільярдів через коронавірус

Сотня найбагатших людей планети протягом двох останніх місяців загалом втратили 408 млрд доларів через кризу, що спричинила пандемія коронавірусу.

Про це йдеться у дослідженні Hurun Institute.

"ТОП-100 мільярдерів втратили 408 мільярдів доларів, або 13% статків, протягом двох місяців, втративши таким чином весь капітал, накопичений протягом минулих двох з половиною років", - йдеться у повідомленні.

Найбільше втратив власник компанії LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Бернар Арно (30 млрд доларів).

При цьому зазначається, що 9% багатіїв протягом цього періоду збільшили статки.

Найбагатшою людиною світу залишається засновник Amazon Джефф Безос (у лютому-березні він втратив 9 млрд доларів, його статки оцінюють в 131 млрд доларів). На другому місці - співзасновник Microsoft Білл Гейтс, який втратив 15 млрд доларів (статки - 91 млрд доларів).