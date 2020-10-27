Смертність від коронавірусу в Європі за тиждень зросла на 40% - ВООЗ
Як передає Укрінформ, про це заявила прессекретар Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Гарріс, повідомляє BBC.
За словами Гарріс, в Європі спостерігається інтенсивне та тривожне зростання випадків зараження коронавірусом та смертей унаслідок хвороби.
Зокрема, ситуація ускладнилася у Великій Британії, Іспанії, Нідерландах, РФ та Франції.
Добова кількість смертей у Європі від COVID-19 зросла майже на 40% порівняно з попереднім тижнем, а кількість випадків інфікування - на третину, зауважила Гарріс.
Водночас вона висловила занепокоєння у зв'язку з переповненістю лікувальних закладів тяжкохворими пацієнтами з COVID-19 попри загалом більш ефективне управління можливостями лікарняних фондів.
Як повідомлялося, у світі кількість випадків COVID-19 становить 43 942 489, з них 1 166 738 летальних, одужали 32 277 280 людей.