Добова кількість випадків COVID-19 в Італії сягнула майже 22 тисяч

В Італії протягом останньої доби підтверджено 21 994 випадки інфікування коронавірусом, що є найбільшим у країні показником від початку пандемії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція ANSA.

Зазначається, що впродовж останньої доби в Італії помер 221 пацієнт із COVID-19, що майже на сотню більше показника минулої доби (141).

Як повідомляє Corriere Della Sera, загалом від початку епідемії в Італії зафіксували вже 564 778 випадки захворювання на COVID-19, з них 37 700 стали летальними.

Водночас одужали в країні вже 271 988 пацієнтів.

Як повідомлялося, у світі станом на 27 жовтня кількість випадків COVID-19 становить 43 942 489, з них 1 166 738 летальних, одужали 32 277 280 людей.