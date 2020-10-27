Назвали ТОП країн Євросоюзу з найвищим ризиком захворіти на COVID-19

Бельгія є країною з найвищим рівнем захворюваності коронавірусною хворобою в ЄС. У країні зафіксовано понад 1 390 випадків зараження на 100 тисяч населення протягом останніх двох тижнів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC).

За даними організації, на другому місці опинилася Чехія. За 14 днів показник інфікованих у Чехії склав майже 1 380 випадків на 100 тисяч населення. На третьому - Люксембург зі 760 випадками. Замикають п'ятірку країн Словенія (732) та Нідерланди (694).

Водночас Чехія є країною з найвищим рівнем смертності від коронавірусу - 12,3 випадку на сто тисяч населення. Бельгія посідає тут друге місце з 5,8 випадку.

На цей час у світі кількість випадків COVID-19 становить 43 942 489, з них 1 166 738 летальних, одужали 32 277 280 людей.